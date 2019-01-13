白沙屯媽祖婆網站送暖 發起助弱過好年

2019-01-13 13:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站發起的「慈悲媽祖心．濟弱扶傾．獻真情」，有來自全國各地的民眾捐贈物資，多達50多種，是歷年最多的一次，今天分送到苑裡及通霄鎮25戶弱勢家庭，不少家長也帶著子女前往分送物資，不忘叮嚀孩子要知福惜福。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，白沙屯媽祖婆網站在2009年發起了「慈悲媽祖心88賑災獻真情」賑災捐贈活動，今年邁入第10年，濟助對象包括單親兒童、隔代教養，無能力就學、生活貧困不向命運低頭者、低學歷無適當技能及獨居老人等，今年經過實地訪視，調查出通霄及苑裡地區25戶弱勢家庭。

今年有全國各地200多位善心人士捐贈的白米、罐頭、餅乾、盥洗用品等民生物資，今天有一百多位民眾到場協助分裝，然後分送到弱勢家庭。

今年有不少家長帶著小孩一起參與濟弱勢，當小孩看到弱勢家庭住家陳設簡陋，有些還傳出異味，直問家長「阿公的房子，為何這麼老舊？」家長馬上機會教育，要孩子懂得知福、惜福，以後有能力，一定要回饋社會，幫助需要幫助的人。

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