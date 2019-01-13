國興畜產投資雲林10億元 創造近60個工作機會

2019-01-13 13:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕國興畜產投資雲林近10億元，在斗六興建年產24萬噸的飼料廠，今天開幕，將為斗六帶來約60個工作機會，斗六廠為全國唯一單一生產線，從原料到成品出貨，全程無藥物殘留，並通過ISO22000與HACCP認證，為畜牧業提供安全的飼料，為消費者食安盡一份心力。

國興畜產副董事長林鳳春表示，國興畜產從屏東起家，目前已在屏東、彰化及雲林設廠，年營業額達60億元，剛啟用的斗六廠佔地9000坪，投資近10億元，每月可生產約2萬噸的飼料，為配合政府安全農業政策，斗六廠是全台第一家「全空白」飼料廠，完全無添加藥物，保證生過產過程中不會交叉污染，也不會有藥物殘留。

雲林縣長張麗善表示，雲林是台灣主要畜禽生產區，養豬飼養頭數約146萬頭、佔全國約26%、有色肉雞飼養約650萬隻約佔全國24%，水禽飼養約250萬隻為全國第一，畜牧產業產值高達320多億元，動物飼料的需求量也為全國第一，是各家飼料廠主要飼料銷售地區。

張麗善歡迎國興畜產選擇到雲林縣設立新式飼料工廠，為雲林創造工作機會及稅收，目前政府為對抗非洲豬瘟入侵台灣，禁止廚餘養豬，需要品質優良的飼料替代廚餘，國興畜產產品質得信賴，由於飼料生產及市場都在雲林，也希望國興畜產在運費減少下，能提供雲林農民更優惠的價格。

立委蘇治芬也表示，國興畜產斗六廠生產沒有添加藥物的飼料，協助政府推動安全畜產，期待能為台灣畜產發展付出心力，展現進軍國際的企圖心。

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