小麥加棕梠葉製可分解餐具 餐飲科大生用美食推環保

2019-01-13 13:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕不忍海洋生物吞食塑膠垃圾，台北城市科技大學餐飲系決定以美食帶動環保概念，在畢業展「城之森」中，選用可被土壤分解的棕梠葉與小麥製的餐盤、湯匙、叉子等，向前來享用美食的330名與會貴賓拋出環保概念，獲得在場肯定。

城市科大餐管系大四生謝峻臣主力策畫該畢展，他表示，系上多數學生畢業後，都將進入餐飲界服務，成果展結合環保、零廚餘與零浪費等，希望在學生時期即種下愛護環境的種子，未來其從業後也能克盡職守，並讓人類在享受美食之際，也不造成地球負擔，為環保盡一份心力。

畢展上，成果端出一道道佳餚，如醉醺枸杞雞、鮭魚菲力佐紅味噌醬、南瓜濃湯盅、美式肋排佐普羅旺斯燉菜、馬告竹筒飯、提拉米酥佐蜂巢蛋糕與森林果茶等，製作過程「零浪費」，如南瓜濃湯盅這道菜，南瓜肉做成湯，南瓜皮 蒸熟做成湯碗，還配上南瓜蓋，完全不浪費一滴食材。

另，現場使用的餐具，則是用棕梠葉、小麥等製成的餐盤、湯匙及叉子，可被土壤分解，謝峻臣說，雖有幹部擔心餐具太樸素，無法襯托美饌，但眾人堅持下才順利完成一場環保與美食兼具的體驗。

城市科大餐管系主任馬嘉軉表示，今年畢業生除展現專業，更扛起未來餐飲新秀的社會責任與使命，從活動結合環保意識，不只讓賓客品嘗豐美的佳餚，也從中了解「一粥一飯，當思來處不易」，餐盤裡沒有過多的裝飾，也號召與會貴賓們共襄盛舉不要留下廚餘，以達到此次成果展零廚餘的目標。

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