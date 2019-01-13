雪隧、蘇花改救災利器 水霧排煙車宜蘭首度曝光

2019-01-13 13:19

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣境內公路長隧道多，消防局為此添購2輛新式水霧排煙消防車，該車造價近1500萬元，排煙效果為傳統排煙系統3倍以上，今首度在消防宣導活動中公開亮相，水霧在短時間內覆蓋任務區，一啟動就成全場最「吸睛」焦點。

宜蘭縣境內有雪山隧道以及蘇花改6座長隧道，其中，長12.9公里的雪隧，以及蘇花改由谷風、觀音兩隧道連接的「鼓音隧道」，全長也近12.6公里 ，兩隧道長度分佔全台1、2名。

為提高隧道救災效率，消防局前年底、去年底分別添購新式水霧排煙車，今排煙車首度在119消防節防火宣導活動上亮相，不到2分鐘時間，就可從冷車狀態啟動噴霧，成全場最「吸睛」設備。

消防局表示，排煙車造價近1500萬元，排煙車上有曲臂，可視場地狀況調整水霧噴射區域，且不只排煙，還能送風，加水後可形成大面積水霧，降低火場溫度。

消防局補充，目前2輛車分別配置冬山及南澳分隊，負責雪山隧道及蘇花改隧道群，另外，每輛排煙車還可接管線至地下室，最長可延伸約30公尺，加快清理地下室火場的濃煙，兼具多項功能，若高樓地下室發生火警，排煙車也能派上用場。

1月19日為消防節，消防局今在羅東文化工場舉辦「消防變裝秀，親子一起SHOW」主題活動，透過消防主題變裝方式，激發親子創意與才藝展現，還邀消防猛男、美女上台走秀，受在場逾千名親子家庭歡迎。

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