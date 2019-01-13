吃貨一定要參加！ 高樹馬拉松今萬人齊跑

2019-01-13 13:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕馬拉松賽事百百款，被跑友們譽為「吃貨界」一定要參加的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，今天上午吸引逾萬人參賽起跑，沿途補給站充滿高樹鄉可口農特產，番茄、芭樂、香蕉、木瓜、蜜棗等各式各樣水果一字排開，補給站的壯觀景象格外吸睛，成為南台灣馬拉松賽一大經典。

高樹鄉公所為行銷地方農特產，連續6屆舉辦高樹蜜鄉國際馬拉松，除了曾在路跑網路平台，獲跑友們評選為10大優質賽事，每屆滿分5分的評分也都達4.5分以上，從首屆6千多人參賽，至今每年都有超過1萬人報名。

跑友們分享，高樹鄉馬拉松除了有「吃到飽」的補給站，沿途跑道景緻優美，賽道沿途可以看見綿延的山景，綠油油的芋頭田，「吃免驚」還可以「顧眼睛」，讓跑友們印象特別深刻。

第6屆高樹蜜鄉國際馬拉松今天在上午在高樹國中鳴槍起跑，吸引超過1萬名跑友報名參賽，比賽分全馬組全馬42公里、半馬21公里、挑戰組12公里、休閒組5公里，全馬男子組由許晉富以2小時48分13秒奪冠，女子全馬則由周玲君以3小時19分48秒奪冠，半馬男、女冠軍分別為黃祥維、謝千鶴，挑戰組男、女冠軍分別為張宏賓、鄭素珍。

鄉長王樹圍表示，高樹鄉具有豐富多元的人文特質、優美的自然景觀、乾淨的土地資源等優勢條件，非常適合發展結合運動與觀光休閒活動，賽道上不僅有精心準備的補給品，還有高樹各國中小、鄉親組成的啦啦隊為選手加油，用溫暖熱情歡迎來自各地的跑者，同時公所政風室也特別透過路跑活動舉辦「迎向陽光話廉政」攤位，辦理有獎徵答，帶動「廉能政治」的風氣，進一步提升機關廉潔形象。

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