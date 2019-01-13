吸新知防老化 教團推祖孫同樂科學營

2019-01-13 12:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕「科思創魔法材料學校」在4年前投入台灣偏鄉科學教育，如今再度衍伸，今年首推「祖孫科學營」，邀老老少少一起參與科學實驗學習，如重溫「椪糖」製程、用醋加小蘇打粉製造火箭等，讓爺爺奶奶跟孫子孫女同樂，一起製造美好回憶。

該營隊表示，為了讓祖孫有好的科學體驗，實驗設計訂為「阿嬤的魔法廚房」，主要是用身邊唾手可得的材料，進行簡單的科學實驗，如製造「椪糖」，把糖用300度高溫加熱，並加入小蘇打粉，藉此觀察物理及化學變化。

另外，也讓長者與幼童一起動手玩「小蘇打火箭」，在寶特瓶中加入小蘇打粉與醋，並立即蓋上保麗龍火箭瓶塞，利用瓶中產生的二氧化碳，加上壓力，倒數5秒後放手，即可讓小小火箭立即升空，但亦有不小心讓氣體跑掉而升空失敗，然現場實驗樂趣不歇。

營隊指出，過去從2014年起先走入偏鄉推動科學實驗教育，後來觸角衍伸到啟聰學校，並察覺做實驗時的互動與樂趣對孩子很好，今年則針對高齡化，進而衍伸到「祖孫同樂」，刻意把中年家長隔開，讓孫輩與爺奶跟著老師學習，一方面可吸收科學新知，又能讓老一輩與孩子的相處，不再只能「一起看電視」這般枯燥，而是透過科學實驗一起同樂、一起成長。

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