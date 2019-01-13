高雄夜市、停車漲價？高市府：會拜託業者不要隨便漲價

2019-01-13 12:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕遊客抱怨高雄市長韓國瑜上任後，夜市賣的東西與停車費都漲價了。對此，高市府今天中午表示，這應屬個別攤商行為，尚未發現商圈、夜市有全面漲價的現象，未來會採取道德勸說，拜託業者不要隨便漲價。

一位住中部民眾，上月26日到六合夜市吃炒飯跟土魠魚羹，隔天逛瑞豐夜市，發現停車費從以前的100元漲到120元。

本月5、6日，該民眾再度來高雄遊玩，到六合夜市吃同樣的土魠魚羹，發現已從每碗50元漲到60元。他後來再到瑞豐夜市停車，看到這家停車場的停車費，又從120元漲到150元。讓他直呼對高雄很失望，批說「東西漲了20%，停車也漲50%，會讓觀光客打退堂鼓」。

對此，高雄市經發局今天中午表示，這應屬個別攤商的市場機制銷售行為，尚未發現商圈、夜市有全面漲價現象，未來將偕同消保官和商圈、夜市管理人員，前往實地勘查，了解該商家漲價的原因，避免產生消費糾紛，進而影響整體商圈與夜市之形象。

另對於瑞豐夜市的停車場漲價，交通局強調，該停車場是私人停車場，因人事成本關係，從上月22日起，停車費調漲為「平日每次120元、假日每次150元」，並非短時間內漲了2次。

高市府表示，將會採取道德勸說，拜託攤商業者一定要注意品質，價格一定要公道，千萬不要隨便漲價。

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