基隆改建麥克阿瑟公路兩座老危橋 2020年完工

2019-01-13 12:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆到台北的省道台五線「麥克阿瑟公路」，曾經是台灣第一條高速公路，現在已經納入國道及市區道路系統，基隆市政府向中央爭取8700餘萬元經費，要改建「麥克阿瑟公路」在七堵區實踐路253巷兩座老舊危橋，預計2020年完工。

二次大戰後初期，基隆港吞吐量增加，基隆河沿線輕工業開始發展，「麥克阿瑟公路」是往來台北與基隆的重要幹道，40年前國道一號高速公路通車，大部分路段都被劃入國道及市區一般道路，麥帥公路這個名詞已經消失在地圖上。

位於國道一號五堵交流道西邊的實踐路253巷，早年是麥帥公路舊路，承載過基隆河沿線輕工業興衰史，可通往友蚋山區、汐止等地，近年周邊新建大型社區，人口增加車流量大，沿路兩座名為19號、21號的老舊橋樑，在地議員蘇仁和、張耿輝均提案要求市府早日改建，以利來往行車安全。

市府工務處土木科長何忠倫表示，19號、21號兩座橋樑，先前委託專業檢測，橋齡都超過50年以上，結構損壞耐震不足，已爭取到內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」補助8700多萬元辦理改建工程，並開闢1公尺多寬的人行道，以免人車爭道險象，目前正辦理工程二次公告發包，將分兩年施工。

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