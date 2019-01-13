感恩！家扶少年辦桌 孝敬單親阿母、阿嬤

2019-01-13 12:31

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶展力計劃少年長大了!今合力辦桌孝敬單親媽、阿嬤，還洗腳奉茶，阿母、阿嬤笑中帶淚地說，兒孫會想了，今年一定會好過。

北台南家扶今日在學甲鼎農村舉辦「少年真情告白辦桌孝親」家庭日活動，37位國一到高中參加展力計劃的青少年齊聚，希望在過年前表達對家人的感恩，從菜單設計、食材選購、料理實作，一手策畫並於現場大展廚藝。

幸福瓜瓜樂、兒時回憶、金碧輝煌、比翼雙飛、四季食蔬、來運双丸、幸福濃湯、甜在你心等，一道道用心、用愛呈現的料理，吃在嘴裡，暖到心窩。

就讀國二的阿民，因父親健康不佳常出入醫院，身兼母職的阿嬤整日忙於工作養家，阿民兄弟的晚餐只能自行打理，在阿民心中「與家人一起吃飯」難得又期待，阿民與哥哥一年前參加「少年展力計劃」，打開心房勇敢展現自己，家人都看到他的改變與自信。

社工師曾沛瑄表示，桀敖不馴的少年最缺乏的就是「溫暖的陪伴」，再耍酷的少年也渴望家人的關懷與肯定。

就讀高二的雯雯，母親同樣忙於掙錢養家，母女平日對話幾乎不到十句，更別說是一起吃飯了，當母親看見雯雯的改變，難掩興奮。

北台南家扶社工督導吳宜菁表示，單親或隔代教養家長常為經濟疲於奔命，面對孩子成長過程很難給予足夠的陪伴，「家的味道」永遠是孩子最渴望的，期待透過家庭日，讓青少年擁有對家最需要的歸屬感，呼籲家長應放慢腳步、撥空陪伴成長中的孩子，才能拉近與孩子心的距離。

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