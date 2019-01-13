萌娃！ 迷路穿山甲捲成球狀還偷瞄

2019-01-13 12:23

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣雙流國家森林遊樂區，今年再度迎來保育類的嬌客穿山甲，不同以往的是，這隻穿山甲還是幼體，一緊張就會縮成球狀，但又不斷露出眼睛偷瞧長得像「外星生物」的人類到底走了沒，萌樣簡直溶化所有工作人員和遊客。

雙流國家森林遊樂區日前下午在售票口來了1位嬌客，體型約只有成熟穿山甲的一半，園區的工作人員雖然每年都能碰到4、5次，但是幼體還是首遭，可愛模樣是令售票口的工作人員和遊客直呼「真的好可愛」、「超萌」。

遊樂區工作人員說，從體型估計，這隻穿山甲應該是剛離開母親學習獨立的小穿山甲，正在熟悉雙流環境，但這個「穿山甲生」初探險，讓牠對陌生環境明顯感到不安，顯得有點慌張，不像常在步道上發現的成熟穿山甲一樣悠哉，對周遭漫不在乎，一緊張就好拿出一千零一招「縮成一球」，讓最堅硬的鱗片對外。

遊樂區工作人員怕牠在售票口驚嚇發生危險，趕緊協助將縮成1球的小穿山甲送回園區步道森林中，而小穿山甲被放下後，竟不斷的從圓球中偷瞄，看著對牠來說宛如外星生物的人類到底離開沒，最後確定周遭安全無虞，這才恢復成爬行回到熟悉的山林中，結束探險。

屏東林管處指出，穿山甲屬保育類野生動物，在雙流國家森林遊樂區帽子山步道、沿山步道、白榕步道常常可見穿山甲挖掘的洞穴，但牠屬夜行性動物，獨來獨往，在白天要看到牠非常不容易! 若在遊樂區步道上發現牠的身影，請不要觸摸或干擾牠，讓牠能繼續快樂的生活在這片森林中。

雙流國家森林遊樂區位於南迴公路旁，有豐富的溪流生態景觀及野生動物，有高含量的負離子及芬多精，是南台地區踏青及呼吸新鮮空氣的好去處，屏東林管處邀請民眾在今年的春節連續假日來訪，或許會在步道上遇見探險的超萌小穿山甲也說不定。

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