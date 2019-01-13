三大遊具安檢暫停 台南兒童館ㄅㄨㄅㄨ樂園等照常開放

2019-01-13 12:16

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市政府旁的兒童褔利服務中心─台南兒童館，專為12歲以下的兒童設計，為南市親子假日好去處。南市社會局表示，近期為配合中央對兒童遊戲設施的相關規定，針對館內3項大型遊具設備進行全面性的安全檢測，預計3月陸續開放民眾使用，其他設施如ㄅㄨㄅㄨ樂園等，均照常服務。

社會局婦兒少科長郭元媛表示，台南兒童館共有16個主題館、20多項兒童遊樂設施。這次社會局暫時封閉「體能探索區」、「感統遊戲區」及「台南文化明船區」等三大肢體活動區域，以利進行安全檢驗及設施設備更新規劃。另外，家庭劇院、生活扮演區、台南文化館、黑暗迷宮及親子閱覽室等多項館施，以及去年底新增的ㄅㄨㄅㄨ樂園和文化體驗區兩館，均常照開放。

郭元媛說，兒童館所在的社福綜合大樓已是20多年的建物，為維護入館民眾及孩童的安全，去年進行大樓耐震補強及空調設備汰換工程，今年依規定進行遊具檢測，造成民眾使用不便，深感抱歉。社會局已請工作人員在民眾購票前充分說明目前停用的設施，後續也會加快相關處理速度，以帶給入館市民一個優質又安全的遊戲空間。

社會局表示，兒童館採購票入場，戶籍在台南市的兒童票價非例假日35元，例假日70元，成人票則一律60元、外縣市另計；另有團體優惠票，身心障礙者、1歲以下幼兒、滿65歲長者及低收入戶均免費。

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