「楓康超市空蕩蕩」虧大了？ 網曝背後靠山「很難倒」

2019-01-13 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕大型連鎖超市林立，全聯、家樂福等等走在路上常常可以看到，不過有網友去了楓康超市大為震驚，不只客人稀少，商品還比全聯貴，很好奇「楓康超市是怎麼存活下來的？」有網友就爆出楓康超市背後的靠山。

這名網友到PTT透露，楓康超市目前只在新竹、台中、彰化、南投設點，近日咖啡買一送一，原PO特地跑去嘗鮮，沒想到味道又稀又淡，更令他震驚的是，「偌大的停車場只有幾台機車+汽車，超市裡面也是空蕩蕩的」，「居然還有熟食區，我看光這區一天虧幾萬塊跑不掉」，商品價格還比全聯高，「就像是一家大型7-11」，但楓康超市卻還是能屹立不搖，讓他感到很疑惑。

不少網友看完紛紛為楓康超市平反，「我們家這邊等等楓康很多人欸」、「楓康沒比較貴吧！看品項，不少比較便宜」、「我覺得楓康根本讚，可惜南部沒有」、「認真說，其實蠻好逛的...如果這間跟全聯我會逛楓康」、「楓康自有品牌的產品很有競爭力」、「生鮮品質樂勝其他超市、品項更齊全」、「蔬果海產肉都有認證」。

網友也紛紛推薦，「推薦他們的油飯超好吃」、「牛奶好喝、吐司好吃，葉菜部分有農藥檢驗」、「他們家的生鮮熟食根本是台灣最好的」、「茶葉蛋和豆乾好吃」、「活菌豬才是王道...可惜太貴，久久吃一次」。

有網友點出楓康超市能屹立不搖很大的原因就是背後的靠山，「有台灣農藥市佔率第一的興農撐腰很難倒」、「後頭賣農藥肥料的當然啃的住」、「基本打平小虧，他們存在的主要目的不是賺錢，是協助合作」。

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