吳正賢喪子成立獎學金 27年協助苗栗弱勢學子

2019-01-13 11:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣炬光慈善會為鼓勵經濟弱勢但品學兼優學子，每年發放獎學金給15名縣內學子，27年從不間斷，共協助近500名國中學生，今日除延續善行頒獎學金外，另也捐贈1萬元的圖書添購經費給位於偏鄉的文林國中文隆分部。獎學金創辦人吳正賢表示，盼能藉由教育讓弱勢學子翻身，同時也培育更多人才。

吳正賢說，因幼時出身清寒家庭，求學路很坎坷，再加上兒子不幸因病早夭，為了彌補愛子未能受教育的遺憾，並傳遞溫暖給更多地方弱勢學子，因此與炬光慈善會合作，以子之名創「炬光孟勳獎學金」，除將早年獲得的善款全數捐出，每年也自掏腰包，與其他理監事共助弱勢學子積極向學。

今日共有來自竹南、大同、文英、建國、頭份五所國中共15名品學兼優的弱勢學子，各獲得2000元獎學金鼓勵，獲獎學生感激地說，能夠獲得捐助補貼學費，使求學路上得以更加順遂。

炬光慈善會理事長朱茂琳說，每年皆透過校方推薦，選出家境清寒，但品行優良，用心向學的孩子接受鼓勵，27年來共協助近500名國中生，而這些學子也不負眾望，8成以上都如願考取第一志願，也期盼他們未來能成為棟樑之才，回饋社會。

另，苗栗縣文林國中文隆分部因位處偏鄉，教學資源匱乏，只能以一般教室充當圖書室，供全校49名學生使用，但館藏書量有限，難滿足孩子閱讀需求，故慈善會特捐贈1萬元給校方充實書庫。分部主任林智偉受贈時大表感謝，並回贈感謝狀，也讓寒冬中充滿暖流。

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