三級古蹟長和宮補運法會 破萬信眾喜迎金豬年

2019-01-13 11:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有280年悠久歷史的國家三級古蹟長和宮，上午舉辦歲末補運法會，報名參加補運的信徒突破萬人。主委楊金土說，補運原本就是台灣民俗信仰中常見的加強心理建設方法，又逢經濟景氣連年不好，因此參加補運法會的善男信女們，紛紛祈求「揮別不景氣、喜迎金豬年！」

一早各地信徒將長和宮廟埕與香客大樓擠爆，除了拜拜求平安外，許多信眾藉著這個機會索取春聯，廟方出動十多名書法名家同時揮毫，排隊長龍達數百公尺，讓民眾提前感受到過年氣息，現場也有義剪服務，在理髮師們巧手下，讓許多民眾神清氣爽地過個快樂年。

補運法會除請來道姑誦經、主持祈安消災植福法會，會場還搭有「七星橋」，由道姑協助解厄，同時由「二將會」的執事人員，持百年歷史的「平安印」，為民眾在身上或攜帶衣物蓋上保平安。

信眾的供品將廟埕與北門大街擠得水洩不通，信徒將象徵補運、改運的供品福圓（龍眼乾）與紅棗紛紛準備齊全外，也在金紙上寫上全家人的姓名，希望媽祖保佑豬年亨通、事事吉祥如意。

楊金土說，歲末補運法會是長和宮辦理多年的宗教儀式，日期都是擲聖筊獲得媽祖首肯才決定的，這幾年報名參加人數年年激增，有信眾說，這除了代表對國家古蹟長和宮的神明庇佑鄉土有信心，也希望有拜有保庇，來年旺旺旺。

參加長和宮補運法會的香客們，多數都以祈求家人健康平安為第一，其次是祈求財運亨通、工作求職調薪順利，有人還帶著剛買的彩券來拜。楊金土表示，今年事前報名參加補運法會的信眾早就破萬人，如果加上臨時報名及利用假日前往上香祈福民眾，約有一萬兩千人參加補運。

除了補運法會，長和宮下午也舉辦冬令慈善救濟，將發放上萬斤白米給弱勢機構、孤兒院、貧困家戶，同時致贈紅包給清寒學生。

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