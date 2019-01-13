換管線施工 台南中西、安平區2萬6570戶17日9時起停水23小時

2019-01-13 11:11

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處考量台南市安平五期重劃區人口快速成長，為穩定提升供水品質，辦理安平區永華路2段500m/m管線汰換為600m/m管線改接施工停水。預定停水時間從1月17日上午9時起至1月18日上午8時止，共計停水23小時，停水影響戶數約2萬6570戶，若遇豪雨或發布颱風警報，此次施工停水取消。

水公司六區處副處長黃義誠表示，其他地區可正常供水，但在復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水恐將延遲，敬請諒察。此次停水影響區域有中西區大涼里、安平區建平、文平、怡平、華平、平通、育平、億載、國平等里。

黃義誠說，考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道、注意交通安全。停水期間籲請用戶留意及儘早儲水備用，停水期間要注意關閉抽水機電源，配合節約用水、慎防火警。

停水期間，請勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用、污染飲用水；初期送水的水質可能較混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。用戶洽詢電話─免付費服務專線：1910、台南服務所06-2370021；查詢網站。

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