嘉義縣立棒球場整修完工 Lamigo桃猿隊來春訓了！

2019-01-13 10:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立棒球場耗資7000餘萬元進行一、二期整修改善工程，二期工程去年底完工，中華職棒Lamigo桃猿隊已選定為春訓基地，1月14日開訓，許多棒球迷相當期待，希望能在嘉義看到球星。

嘉義縣府教育處體健科長黃宏鼎說，縣立棒球場因老舊，向中央政府爭取經費改善，第一期3000多萬元，更新球場草皮等場內設施，第二期工程款約4000萬元，改善照明、室內練習場由紅土改為人工草皮、重鋪外牆磁磚、解決漏水問題等，去年底完工，最近已進行驗收，僅剩零星缺失需再複驗。

由於先前嘉縣棒球場因老舊，電子計分板常故障或顯示不清，許多球迷關心電子計分板是否能正常使用，黃宏鼎說，目前檢查使用正常，若桃猿隊春訓時將辦對抗賽等，會於賽前重新檢修。

Lamigo桃猿隊先前春訓基地在屏東縣立棒球場，因老舊將重建，因此將春訓基地改到嘉縣棒球場，黃宏鼎說，縣府整擬定委外經營方案，也爭取職棒球隊長期進駐訓練，帶動住宿商機及觀光。

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