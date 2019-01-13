婚宴吃素紅包要另外加錢？他困惑：第一次聽到

2019-01-13 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕這樣合情理嗎？一名網友近日要去參加婚宴，新人事先告知素食套餐得另外加錢，這名網友第一次聽到這種事，頓時腦中充滿疑惑。

「直到近日才瞭解參加喜宴吃素食桌是需要加價費用的」，這名網友到臉書社團「爆廢公社」貼出Line對話截圖，新娘傳訊告知「素食套餐要另外加價」、「餐廳是說最少一人600，也有800看你們要哪一種」，對方還詢問原PO費用是否一起放在紅包裡，原PO第一次遇到參加婚宴吃素會另外向他收費的，讓他頓時充滿疑惑。

不少網友認為費用應該由新人自行吸收，「就算加價，應該是新人吸收啊，不然包紅包做什麼」、「傻眼，第一次聽到包了紅包去吃喜酒，吃素食的賓客還要額外付餐費，這對新人還真敢講 有沒有這麼計較」、「吃素要加價？那不去的話可以退錢？這種朋友以後不要聯繫了」、「素食者另外收取沒錯！ 但沒必要跟參加者收取這個費用啊，感覺不是很舒服欸」、「現在的喜宴都變成吸錢...完全變調了！還是以前的單純多了」。

也有網友分享自身的例子，「沒有湊滿整桌素食桌，單獨上，的確是要加錢，但這不是新人要自行吸收的嗎？我結婚親戚有4人是素食，包的紅包還沒超過加價的費用」、「我女兒結婚時也加了1-2人份的素食料理，也是自費，一客1千多...而且誰會要賓客自費啊！很搞笑吧！人家包禮了，誰管你辦葷素啊！就是要讓人吃飽就對了」。

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