01/13 各報重點新聞一覽

2019-01-13 06:22

自由時報

為吳初選鋪路？國民黨黨籍總檢查

國民黨最近全面展開黨員「黨籍總檢查」，外界揣測是為了幫黨魁吳敦義參加黨內總統初選黨員投票，預先掌握黨員資料；組發會主委李哲華澄清，這是依據黨章規定4年辦理一次，而且今年總統初選時，登記角逐的參選人必須要有正確的黨員名冊，才能順利進行黨員連署，過去黨部就是沒有落實黨籍檢查工作，才屢被質疑名冊不實。

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失敗者聯盟？ 朱：每次失敗都要反省

參選新北市長失利的蘇貞昌被總統任命組閣，並延攬同樣敗選的陳其邁、林佳龍等入閣，國民黨譏稱是「失敗者聯盟」，但被綠營反批照此邏輯，甫卸任新北市長的朱立倫也不該出來選總統。對此，朱立倫表示，每次失敗都要反省，他自身3年多前的慘敗，對他來說是人生非常大的挫折，也是自我反省的最好機會，不管是酸他、罵他或鼓勵他都好，都要感謝大家給他反省的機會。

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雲林必爭地！ 王前腳才走 吳後腳就來

雲林縣由綠地變成藍天後，頓時成為藍營總統大位必爭之地；前立法院長王金平前天前腳剛走，國民黨主席吳敦義昨天後腳就到，凸顯藍營總統提名競逐日趨白熱化。不過，對於是否參選總統，吳敦義仍強調，尚未決定。

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蘋果日報

《蘋果》追查 口譯哥月領28.2萬 遭批空降駐美 自稱「實領15萬」掀波

2016年1月16日總統當選人蔡英文國際記者會，蔡認真回答著國際記者提問，一旁趙怡翔以流利的英文、富磁性的聲音即席口譯。這場記者會，為趙博得「口譯哥」雅號、打開了外交之路，在外交部長吳釗燮一路提攜下，現在擔任駐美代表處政治組長，這是一般外交官奮鬥10年仍不可得的官位，趙卻以約聘僱的身分晉任，引發輿論熱議，《蘋果》更查出，他月薪高達28.2萬元。是否有違駐外人員考訓機制，昨監委表示要展開調查。

桃機春節恐塞4小時 航班爆量破紀錄 年初六達862架次

春節要搭機出國民眾注意了！桃園機場公司統計，今年春節桃園機場平均每天有逾800架次班機起降，其中2月10日年初六達862架次，創歷年春節新高紀錄，單日旅運爆大量將超過14萬人次。在流量管制下，預估延誤時間1小時起跳，最嚴重恐逾4小時，提醒民眾提早到機場報到，並做好旅程延遲準備。

聯合報

150億「超徵紅包」 地方政府落袋

今年初因為蔡英文總統的一句話引發「紅包之亂」，吵了8天後喊卡，但地方政府不受影響，依法最慢在1月底將可「領紅包」。由於去年稅收豐收，中央統籌分配稅款也跟著增加，依法將按比例分配給地方，財政部估計，今年地方政府可領逾150億元的「超徵紅包」。

「口譯哥」外派爭議 吳釗燮親上火線力挺

外交部長辦公室前主任趙怡翔外派美國擔任政治組長職位，引發討論，趙怡翔前天打破沉默發文表示，自己的薪水在扣除各項支出後，實領15萬元，卻未能止息風波。外長吳釗燮昨天親自說明趙的職位及薪俸等。

中國時報

府院黨「四位一體」新閣明啟動 拚蔡連任

準閣揆蘇貞昌明正式上任，經3日徵詢後人事近底定。未來，政院將以鞏固內政、執行蔡政策為首務；卓榮泰領導黨中央成為拚選舉機器；立院則由英系院長蘇嘉全與蘇系友好黨團總召柯建銘主導，府院黨黨團「四位一體」到位，無疑以拚蔡英文2020連任為主軸。

加油要快！恐多出1份早餐錢 汽油明漲1.1元 逾2年最大漲幅

2年3個月來國內油價最大漲幅！由於國際油價本週勁揚，中油、台塑明天凌晨將全面調漲汽油每公升1.1元、柴油1.2元，主要油品95無鉛將升破27元，屆時小客車加滿油箱平均要多付出一份速食店早餐價錢。

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