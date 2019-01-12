團圓年菜輕鬆上桌 五星級大廚料理預購開跑

2019-01-12 23:11

〔記者張忠義／高雄報導〕現在人講求方便，年菜外帶市場逐年擴大，雖然距離農曆年還有一段時間，但各家飯店業者都已搶先推出外帶年菜，除了有豐富的團圓桌菜，也有單點可以選擇，只要幾百元就能輕鬆端上五星級大廚的料理。

為符合消費者不同需求，飯店業者推陳出新，今年的外帶年菜口味非常豐富，傳統古早味、奧式、江浙菜、日式一應俱全，可以說各種想吃的團圓口味都能買到。高雄翰品酒店有日握壽司盛宴、年菜評比中的常勝軍招牌烤鴨也可以單點；國賓飯店則以極緻湯品搶客，多次榮獲媒體評比冠軍的佛跳牆，濃稠湯汁充滿食材菁華。老字號江浙菜祥鈺樓餐廳，今年推出金豬年年菜外賣套餐，九大菜配一甜點，8千元有找。

高雄翰品酒店港都茶樓推出適合小家庭約6人份的團圓桌菜組合，五菜一湯有烏魚子滿福盤、富貴雞、蒸鮮魚、富貴元蹄、干貝櫻花蝦米糕、佛跳牆，每道皆為主廚於除夕當日現做功夫菜。除桌菜組合，另提供20餘款年菜單品可以選擇。品日式料理則推出握壽司組合，由主廚精挑每日從海港新鮮配送的漁獲現做握壽司，有「御節壽司盛盒」、「旬彩壽司盛盒」兩款，份量十足。

高雄國賓飯店的外帶年菜包括粵式佳餚，以及來自天府之國、融合道地與創意的百變川味。針對不同人數分別推出5人份、10人份桌菜。單點品項集結了歷年來得獎菜色如港式燒鵝、肥濃叉燒及川味料理如樟茶鴨、乾燒鮮蝦等。而多次榮獲媒體評比冠軍的「國賓魚翅佛跳牆」也很受歡迎，濃稠湯汁充滿食材菁華；而另一款「山珍海味盅」，以老母雞湯為基底，加上各式頂級食材，海味層次豐富、湯頭濃郁。

高雄老字號江浙菜祥鈺樓餐廳，今年推出金豬年年菜外賣套餐，9大菜配1甜點，8千元有找，強調當日新鮮現做，總經理朱金鴻表示，因生活型態的改變，現代家庭除夕圍爐宴很高比例都採外食，各飯店餐廳除夕當天幾乎都告客滿，所以市場重心都放在年菜外賣部分，以應訂不到席位的消費者需求。

不過，他也提醒顧客，除飯店餐廳外，大賣場、便利超商及連鎖超市等，也都積極搶攻外賣年菜，但這些菜餚全都預先做好等消費者登門採買，而祥鈺樓則都是除夕當天現做，主打新鮮味美，這一點是預做年菜業者無法比擬。

祥鈺樓今年所推的外帶年菜套餐，10人份訂價7800元，包括大拼盤、鹽水鮮蝦、鮑菇燴鮮貝、香酥鴨、魚翅羹、橙汁香檳排、清蒸海上鮮、櫻花蝦米糕、燉雞盅及甜點，內用的圍爐宴則推出8800元與10800元兩大類10人份的套餐，但該餐廳高人氣名菜蔥油餅，在年三十與大年初二暫停供應，因為這兩天人力相當吃緊，來不及現點現做。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/