週五台鐵列車故障大誤點 乘客轟扯：春節返鄉會順暢嗎？

2019-01-12 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕才剛搶完台鐵春節返鄉火車票，昨天（11日）就發生電車故障，誤點長達近90分鐘，也讓乘客不禁擔憂春節能否順暢疏運，深夜前來接送親友的人，甚至直接在車站售票口前破口大罵：「這誤點也太扯！」

昨天從花蓮出發的328及332車次，一度預估誤點最長達84及35分鐘，枋寮車站昨天深夜有許多接送親友質疑，「到底怎麼誤點的？」

交通部台鐵局指出，週五的4537次列車於下午近5點左右，在富源站到光復站間故障，路段又屬單線區間，只能利用後續4543次列車合併運轉，將故障車拉回富源站，才讓路線恢復通車，影響達10列次共381分鐘、2160人。

其中，328次自強號列車從花蓮出發經南迴線往新左營，站點間搭車返鄉者眾，預估的誤點時間一度長達84分鐘，到達屏東站時也還誤點74分鐘，後續332車次自強號也受到影響。

台鐵局說，可歸咎於台鐵原因的誤點，超過45分鐘就達退票標準，乘客可持車票1年內全額退費，但像332次在枋寮站誤點34分鐘，就未達退費標準。

在年前出現接近退費標準2倍時間的大誤點，引發關注，台鐵局官員說，目前年節疏運從人員調派到列車等都已充分準備，就為提供最高品質的服務，前天故障推測是因列車較老舊所致，已因應規劃的4個新購車汰舊案，重申年節疏運已作好萬全準備。

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