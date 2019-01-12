「史前巨獸」金門登場 有台灣40萬年前的大象化石

2019-01-12 23:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局與國立台灣博物館合辦的「史前巨獸－古生物特展」，今天起在縣文化局展至2月24日；透過展出的70多件化石及小部分複製品，讓大家知道，台灣曾經有大象、鱷魚、老虎；現場不僅有距今15億年前的疊層石，還有一萬年前就已滅絕的長毛象骨骼標本。

縣長楊鎮浯說，這是金門第1次舉辦「史前巨獸」古生物特展，感謝國立台灣博物館克服萬難，將這些難得一見的古生物跨海到金門展出；透過詳細的解說，顛覆不少過去對這些古生物的印象。

楊鎮浯強調，台博館是台灣歷史最悠久的博物館，這次古生物特展，對於平日不容易接觸到相關展覽的離島金門子弟，意義非凡。

策展人林俊聰說，國立台灣博物館配合文化部「文化平權」政策中的「友善平權特色化」計畫，與金門縣政府合作策劃這場古生物特展」，藉由史前動物化石或其複製品的展示，呈現出地球的生物史。

林俊聰說，現場還有兩櫃從台灣出土的化石區，透過骨頭化石，可以知道台灣在40萬年前就有大象、鱷魚、老虎、犀牛，台灣象包括劍齒象、猛瑪象、古菱齒象。

另外，透過骨頭標本，也能知道大部分的哺乳類動物脖子都是七節骨頭。從長毛象長長的牙齒前端，有些磨損，推判牠們用牙齒推開雪，吃雪下的草磨損所致；從骨頭化石的形狀，可以推測古生物生前的生活習性。

縣文化局表示，「史前巨獸－古生物特展」是台博館繼去年連江縣展出後，在離島的第2站，今年預計前往澎湖縣後才前進台灣本島其它縣市陳展，歡迎鄉親利用假日，一起到縣文化局看「年獸」跨年。

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