高雄芭樂外銷今年首發新加坡 可望比去年增量1倍

2019-01-12 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄是全台芭樂最大產地，更是外銷主力水果，出口熱銷占全國一半，今年首發新加坡今起出貨，預期今年可達200噸，比去年增量約1倍。

農業局表示，芭樂維生素C含量豐富，是台灣的國民水果，深受消費者歡迎，高雄種植面積近2700公頃，產量高達6700噸，約占全台產量近4成，1年4季皆可生產，是全台芭樂的最大產地。

值得一提的是，阿蓮區農會過去在市府輔導下，不但通過產銷履歷、清真認證，更率先全國取得第一張GLOBALG.A.P.國際驗證，如同得到國際貿易快速通關券，3項品質保證成為外銷利器，向來是高雄主力外銷水果。

農業局過去進軍國際食品展，成功插旗新加坡、加拿大、香港、中國等，品質好打響國際知名度，今年新加坡加碼訂單，但因受限去年8月23日強降雨，造成芭樂果園受損，造成產量受影響，目前每2周出口5噸，估計3月將增加出貨量，可達每2周8噸，預期今年可達200噸，可望比去年增量1倍。

韓政府全力拚外銷，農業局長吳芳銘表示，高雄芭樂安全與品質受肯定，全年生產、穩定供貨且耐儲運，海運保鮮技術已趨成熟，讓國外消費者也能品嘗到最新鮮的台灣水果好滋味。

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