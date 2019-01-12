網傳公文「撲殺非防疫人員」 警妙回：絕對能做好交管

2019-01-12 23:51

〔記者王捷／台南報導〕網路傳出一張疑似有關非洲豬瘟防疫各局處協助分工的公文，其中，警察局除了負責車輛管制，還有一項特別任務是「撲殺非防疫人員」，網友看了直呼，現在警察工作真多元。台南市警察局回應，沒收到這份公文，內容很明顯是筆誤，不過，警方絕對能做好交通管制。台南市農業局則澄清，「金防部」的單位名稱，可以排除公文不是南市府發出，不過，還是要再次宣導，不要攜帶肉品入境、撲殺豬隻時不要圍觀。

為了防堵非洲豬瘟，台南市政府做好萬全準備，市長黃偉哲這個月才到台南機場宣導防疫，並指出會跨局處聯合防疫，他不希望豬瘟擴散，如果一旦擴散，市府也做好防疫準備。

而網路上流傳出的公文，是市府防疫跨局處分工作為。起初PO文者透露，這份搞笑公文疑似台南市政府流出，由一位公務員分享，其中警察局負責的業務是維護交通，還有「撲殺非防疫人員」，如果是真的公文，公務員真的辛苦了。

台南市警局則回應，目前還沒看到這份公文，警方猜測可能是其中一份筆誤的版本，希望民眾不要誤解，不過警方能確定的是，一定會做好交通管制。

農業局則說，公文中有一個「金防部」的軍方單位，由這一點看來可以排除不是台南市府的公文，不過，還是要向民眾宣導，不要攜帶肉品入境，全民一起防疫。

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