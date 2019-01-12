為了看金門「黑衫軍」凌空飛舞 遊客敲打驚擾惹怒網友

2019-01-12 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門冬候鳥鸕鶿數量創新高，卻有遊客為了想看「黑衫軍」凌空飛舞的壯觀場面，製造噪音、干擾作息，嚇得鸕鶿夜不歸營，引來網友撻伐，嚴斥「罰死他」。但金管處及保七金門警察隊今天說，沒有相關罰則，只能加強巡邏、勸導。

刷新紀錄 鸕鶿破1.3萬隻

金門國家公園管理處說，金門極具特色的冬候鳥「鸕鶿」，每年10月下旬由北方越過中國長江到以南湖泊及金門度冬，族群數量在1月分達到最高峰，4、5年前約9000餘隻，近幾年數量穩定，約在1萬隻以上，今年已監測到1萬3000多隻，是歷年最高。

鸕鶿羽色黑亮，大批在空中出現猶如「黑衫軍」，在金門主要棲地是慈湖、陽明湖、陵水湖等地，其中，最大夜棲地慈湖樣區就有9100餘隻；每當傍晚，成千上萬的鸕鶿井然有序的排成「人」或「一」字形，陸續從海上歸巢的壯觀場面，成為金門重要生態景觀之一。

「金門飛羽觀測站」臉書 近日貼出一組照片，有遊客為觀賞鸕鶿大軍的壯觀場面，竟持疑似樹枝連續敲擊盆狀物，嚇得一大群鸕鶿騰空飛起。「金門飛羽」提醒，賞鳥請勿敲鑼打鼓……，因為人為干擾，鸕鶿天快黑了都還不敢回到樹林休息」。

金管處說，這種人為干擾，迫使鸕鶿遭受驚嚇群體紛飛而不敢回夜棲地，恐對鸕鶿棲息產生巨大影響。

消息一出，臉友一片撻伐：「沒水準」、「太可惡」、「支持開罰+1」、「罰、罰、罰、罰死他」。

無法可罰 只能道德勸說

金管處及警政署保七總隊金門分隊都說，野生動物保育法保育的對象需是保育類動物，不然發生地要在野生動物保育區才能裁罰；國家公園法也無相關罰則，目前「無法可罰」，只能加強巡邏，一旦發現只能「道德勸說」。

不過，一名網友說，某縣市遇有類似情形，曾提及社會秩序維護法第79條，「虐待動物、不聽勸阻」，處新台幣3000元以下罰鍰或申誡。

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