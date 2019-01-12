「痔瘡流血」車長仍拍廁所門查票 網友意見兩極

2019-01-12 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕去年底一名男子搭乘台鐵區間車時如廁，痔瘡卻突然發作，血流不止，處理長達半小時以上，剛好又遇車長查票。男子投訴，當時列車長拍門，執意要他出來，即使大喊「我有痔瘡」也不予理會，讓他不得不把票從門縫遞出去。

據《蘋果》報導，當時男子內急跑廁所，因罹患痔瘡，如廁過程突然持續流血，他只能起身將外露血管壓回去止血，卻剛好碰到車長來查票，起初他表示自己目前不方便，而車長在離開約5至10分鐘後，隨即返回並再次要求驗票，讓他只能用全車廂旅客都聽得到的聲量，大喊：「身體不方便，我有痔瘡」。

報導指出，接著車長竟重重拍門，和他說隔著車廂外毛玻璃看到他疑似沒在上廁所，還揚言報警，讓男子最後只能勉強一手壓痔瘡，一手開門遞車票，事後男子深感受辱，向台鐵陳情，但車長來電時卻自認沒錯，讓他更生氣。

台鐵解釋，當時車長見到廁所外有3名女乘客在排隊，並得知男子已待半小時，擔心有發生狀況才會敲門；另外，車長不知男子血流不止，若得知，必會協助叫救護車，最後車長也再次致電向男子道歉。

事情曝光後，引發網友兩極意見，有人表示「車長職責所在」、「佔用太久的確會讓人產生很多負面聯想」；但也有人認為，「我有遇過類似的，很不愉快」、「這很顯然是執勤態度造成的問題，職責所在不能當作擋箭牌。」

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