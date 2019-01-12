課後照顧人員辛苦了 歲末感恩音樂會同歡

2019-01-12 22:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣兒童課後照顧輔導協會與新北市家長志工教育成長協會等團體，今天在三重舉辦「2018教育關懷暨課後照顧歲末感恩音樂會」，邀請參與課後照顧的老師及志工家長們聚餐聯誼，新北市長侯友宜也到場感謝大家一年來的辛勞與奉獻，餐會並邀請梁心頤、戴愛玲、黃文星、林育群和納豆等演藝人員演出同歡。

兒童課後照顧輔導協會創會理事長曾承逸說，不少經濟弱勢家庭，家長每天為維持家計在外奔波，無力在家關心子女課業，所幸社會有許多關懷教育和學習弱勢的老師，願意為課後照顧領域投入心力，在放學後指導學生課業，發揮有教無類的教育精神。

曾承逸與新北市中小學家長會長協會、家長志工教育成長協會、台灣兒童美語協會、新北市兒童教育關懷協會等單位，今天在三重區共同舉辦歲未感恩音樂會及餐敘，感謝各界對兒童課後照顧的支持與關懷，侯友宜到場與主持人納豆同台獻聲，還有梁心頤、黃文星、林育羣、吳佩珊及戴愛玲等歌手熱情演唱，場面輕鬆活潑。

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