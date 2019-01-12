高雄點「粥」吃 桃園網友訝異「這是湯飯吧！」

2019-01-12 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名桃園網友因患腸胃炎，點一碗粥吃，結果上桌的是一碗「湯飯」，害他吃完掛急診，「高雄寫粥的，沒有一家是真的『粥』嗎？」網友們回應，「我記得台南的粥（也）是湯泡飯」、「就跟滷肉飯和控肉飯一樣，南北各地端出來都不一樣」、「你要找廣東粥這種的」。

該名網友在《爆怨公社》發文分享吃「粥」趣事，許多網友對此心有戚戚焉，「買過一次湯飯後就不會想買，吃粥習慣，湯飯吃不習慣」、「南北吃得也不一樣，光基本的粽子，北部是蒸的米粒粒粒分明，南部是水煮的米全部黏在一起」。

高雄網友則表示，「我愛飯湯，我到台北工作一開始買不到飯湯，我也都很生氣」、「清粥小菜的粥比較妥當」、「買到這種的我都還要再自己用瓦斯爐加工」、「去買麵麵粥到的粥就是軟爛的」、「便利商店賣的就是粥」。

也有人回應，其實腸胃炎不能吃粥，「要吃乾的白吐司，甚至白飯，因為固體加液體的食物一起吃（例如粥），反而會增加胃的負擔哦。」

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