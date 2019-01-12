東北風續發威！週日北台多雲偏涼 中南部陽光露臉溫差大

2019-01-12 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（13日）持續受東北季風影響，北台灣天氣以多雲為主，僅基隆北海岸及宜花偶有短暫降雨；中南部影響小，仍維持多雲到晴、陽光露臉的天氣。

中央氣象局預報，明天北部及東北部全天感受較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及馬祖、澎湖、金門則是多雲到晴。

「天氣風險公司」指出，未來一週天氣變化快，這波東北季風將影響至明天下半天，到了週一（14日）各地天氣回穩，但氣溫回升有限，而15日晚上至16日有鋒面通過，屆時東北風再增強，北部、東北部溫降轉雨，其他地區影響不大。

溫度方面，明天中部以北及東北部低溫下探至16、17度，南部及花東約17至19度。至於北台灣高溫約20度，整天感受較涼；花東約22到24度；中南部地區約27至28度，日夜溫差較大，提醒民眾適時調整衣物。

紫外線方面，明天高雄市達「高量級」，外出30分鐘恐曬傷；台北市、基隆市達「低量級」；其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，其中高屏局部地區短時間恐達紅色警示等級；北部、竹苗、中部為「普通」等級；宜蘭、花東為「良好」等級。

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