男網友自慰被發現 竟淪姊姊洩慾工具

2019-01-12 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕A片情節都是真的？一名男網友表示，國中一次在家看A片自慰時，被大2歲的姊姊發現，結果此事竟變成「把柄」，從此姊姊將他當作「洩慾工具」，還嘲諷「其實你也喜歡吧」，從此在原PO網友心中留下陰影。

根據《三立新聞》報導，原PO網友在臉書社團「靠北性事3.0」發文表示，5年前就讀國二的自己在看片DIY時，不小心被姊姊撞見，當下雖覺尷尬，不過姊姊只丟下一句「下次要鎖門」就離開了，讓他覺得應該沒什麼關係；不料考完基測，父母某日出國旅遊，僅留他和姊姊看家時，姊姊因為失戀，在家邊喝酒邊情緒崩潰，還強逼原PO陪她喝酒，否則就要說出他以前自慰的事情。

原PO無奈下答應陪喝酒，之後因不勝酒力倒在床上，沒想到姊姊竟跟上床，邊強吻他邊高喊前男友名字，他最後因酒醉無法抵抗，在起了生理自然反應後，2人因此發生性關係。此後直到他上大學以前，只要家中沒人，就會成為姊姊發洩性慾的工具；而只要他反抗、拒絕，姊姊就會歇斯底里高喊「男人都是只想上我的王八蛋，我不想交男友了！」還表示自己需要幫忙解決需求，嘲諷他「這種年紀可以跟我這樣的女生常常做，你其實也喜歡吧？說啊！」

此事在原PO心中留下陰影，他也在上大學時不顧家人反對，寧願半工半讀，自己負擔學費，也要搬出家裡在外租屋；甚至後來遇到喜歡的女生，想發生性行為時，都想起不堪回首的過去，也對戀情造成阻礙。最後他也決定去做精神矯正，並表示「也許大家會覺得這故事是虛構，我至今也都還懷疑這是不是上天的玩笑。」。

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