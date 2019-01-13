台中「虐貓夫妻」重出江湖 獸醫師驚覺PO網警告

2019-01-13 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕2017年爆出虐貓的台中市太平區虐貓魔人，最近被獸醫發現重出江湖。獸醫林棠棣接到一對太平區夫妻要認養院內三花貓的電話，對方來到獸醫院後，對養貓經過含糊不清，最後決定拒絕對方領養。林棠棣搜尋資料發現，這對夫妻就是虐貓慣犯，呼籲愛媽們要謹慎挑選送養人。

據《東森新聞雲》報導，林棠棣在個人臉書分享，在10日接到要認養的電話，電話中語氣奇怪，似乎急切的想養貓，來電顯示為太平區電話，這時同事說起太平區有對開神壇的夫妻會虐貓，於是林棠棣查詢相關資料，發現電話主人曾在動保處領養貓咪，但當天就報遺失。

林棠棣表示，所有資料都和對方在電話中的有出入，為了避免誤會對方，他選擇請對方到獸醫院面談，夫妻也依約到場，卻對養貓的經驗相當片段，含糊不清，最後林棠棣依審核認養人及未帶運輸籠為由，拒絕對方領養貓咪。

林棠棣將網路上資訊及夫妻資料一比對，驚覺這對夫妻就是2017年爆出虐待10多隻貓狗的太平區神壇負責人。林棠棣也呼籲其他送養人，要多觀察領養人，避免反讓貓狗遭遇不測。台中市動保處則指出，婦人已被禁止認養寵物，會將資料傳送給其他動保團體，以防憾事發生。

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