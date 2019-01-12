虛驚！ 東港溪漂流豬屍？ 檢疫人員封港撈捕...是犬屍

2019-01-12 19:44

［記者陳彥廷／屏東報導］中國非洲豬瘟風波不斷，今天下午屏東東港溪出現1具不明4足動物屍體，一度傳出就是死豬，由於近來中國豬瘟是風聲鶴戻，是引來驚慌，海巡人員謹慎起見，一度拉起封鎖線封起貨船碼頭，檢疫人員則是穿上防疫裝，在東港街頭顯得特別顯眼，也引來一陣驚慌，所幸最後拉上岸後確定是犬屍，虛驚一場。

東港溪畔的東港碼頭下午漂流來1具4足動物屍體，值此敏感時刻，且東港溪上游亦有不少養豬戶，引來居民通報，海巡人員獲報，由於該兩屍體已被泡到浮腫，光從外觀無法判斷是否為豬屍，但為謹慎起見，海巡人員先是拉起封鎖線封阻碼頭，並待防檢疫人員到場。

下午約6點左右屏東縣防疫所人員到場，與海巡人員大陣仗從海陸兩面包抄該具屍體，經打撈上岸後，從足部發現並非豬蹄，再從屍身研判應屬犬屍。

由於東港碼頭有不少貨船、交通船進出，且又在東港華僑市場旁，現場最後由海巡連繫環保局處理，屏東動物防疫所則是做簡單消毒，虛驚一場。

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