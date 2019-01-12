新北125萬餘面新式門牌 月底起換發

2019-01-12 19:33

〔記者何玉華／新北報導〕新北市以各行政區地標、景點、農特產品為設計意象的新式門牌，已完成發包製作，預計換發125萬6286面門牌，1月起於都會區開始換發，10月底前完成釘掛。

副市長吳明機在就任後第一次市政會議中，曾建議民政局求新求變，進一步發展為智能式門牌，例如第一代是QR code碼，掃瞄就可以知道位置資訊；第二代可以再納入IoT技術（物聯網，透過網路互聯互通），店家做生意時可以整合資訊。

柯慶忠表示，智能城市是新北市未來要發展的方向，但因為新式門牌去年底都已經發包，如果要外加QR code碼，可能會衍生很多費用；此外，增加QR code的使用功能，還要再研議，包括使用的目的能帶給民眾那些便利，隱私的部分也要考量，現階段暫時不會納入。

民政局指出，原規劃總面數約159萬面，後來因跟大型集合住宅管委會聯繫後，多數表示2樓以上不用釘掛，因此減少為125萬6286面門牌。新式門牌改變以往以藍綠為底色的作法，採單、雙號不同顏色展現城市新風貌，將各區意象融入，包括板橋林家花園、萬里野柳女王頭，還有淡水的舢舨。

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