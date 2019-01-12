東北季風再增強 明北東天氣不穩、中南部溫差大

2019-01-12 19:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨鋒面通過、東北季風增強，根據中央氣象局預測，明北部及東部轉為可能有雨天氣外，北部溫度更將下降5至7度，下波較強東北風的低溫，甚至可能來到15度，至於中南部天氣則相對穩定，但須注意早晚溫差大。

氣象局指出，受東北季風影響，明北部高溫大約在20度上下，中南部大約26至28度，低溫則全台都大抵在16至19度，總體來說北部較涼，中南部則是早晚溫差大。至於下雨部分，雨會較集中基隆北海岸及宜蘭地區，北部其他地區多雲時間較長。

氣象局說，這波東北季風到下週二會減弱，屆時北部高溫有機會回升到23度左右，中南部大約27至28度，變化較小。

到了下週三東北季風又再增強，氣象局說，這波強度會較強，天氣型態偏濕，北部、東北部有局部短暫雨發生機會，北部高溫回到18至19度，中南部高溫下降1至2度，大約25到27度，在低溫方面，中部以北低溫下探15度，空曠地區還可能更低。

至於較強東北季風影響時間，氣象局說，估計可能影響到下週五，到下週六就會明顯減弱，這段期間北部、東部天氣相對不穩，中南部則要注意早晚溫差大，提醒民眾注意。

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