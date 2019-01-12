桃園楊梅出現石虎？闖變電箱成焦屍

2019-01-12 18:52

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區瑞坪路143巷上一處變電箱，今早忽然傳出巨響，隨後冒出陣陣白煙、燒焦味瀰漫，民眾趕緊通報台電處理，台電人員到場後打開箱門，發現有隻被燒得焦黑的動物遺體，有民眾指認疑為保育動物石虎，里長呂芳盛不敢大意，只好先將牠冰凍保存，待專業人員鑑定。

呂芳盛說，今晨8點50分忽傳爆炸聲響，一度以為是電線短路，經里民反映通報台電公司處理，打開變電箱後發現動物焦屍，看起來比一般的貓略大，有民眾說50、60年前曾在附近的樹林見過石虎蹤影，與遭電死的動物遺體神似，他只好先將遺體冰凍保存，待專業人員鑑定。

桃園動保處長陳英豪說，今早並未接獲通報該里有動物死亡案件，經比對照片，初判該動物焦屍的身形、毛色、花斑皆與石虎不符，但仍得以實際鑑定結果出爐後才能確定。

陳英豪說，目前石虎因過度開發導致棲地與人類重疊的情形日增，全台數量已低於500隻，主要是分布於苗栗、台中及南投淺山地區，桃園則未聽聞過有石虎出沒的相關訊息。

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