豬事如意！豬豬藝起來聯展 超卡哇伊

2019-01-12 20:05

〔記者張協昇／南投報導〕豬年即將到來，南投縣文化資產學會12日起在南投縣文化局陳列室舉行「豬」年生肖會員聯展，展出超過250件各種不同材質及形態、樣貌迴異的豬藝品，不乏模樣逗趣可愛，令欣賞者不禁莞爾一笑，直呼「超卡哇伊！」其中，藝術創作者蕭璽以鍋子、機車擋泥板及淨水器儲水筒等廢棄物打造的「超人豬」，極具環保意義，成為展場亮點。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠說，今年歲次己亥豬年，豬在12生肖排列中是壓軸地位，也最有福相，代表著「諸事如意」、「圓滿富貴」」，在寓意上也象徵肚大能容萬物，可聚集財富，因此，自古以來，各種以豬為造型的文物或創作品即深受常民所鍾情喜愛與收藏。

梁志忠指出，這次「豬」年生肖會員聯展，展出逾250件收藏品或作品，材質包括有木材、青銅、稻草、玉石、竹子等20多種，還有以芋頭等食材製作的「芋頭豬」，形態、樣貌各不同，琳琅滿目，除了藝術欣賞價值，許多豬藝品模樣逗趣可愛，令人看了會心一笑，相當值得一看，展期至2月27日。

展出的豬藝品中，除了許多來自前南投縣肉品市場總經理陳志豪的收藏，還有一件外形帥氣的「超人豬」，是藝術創作者蕭璽發揮創意與巧思，利用鍋子、燈罩、機車擋泥板及淨水器儲水筒等不起眼的廢棄物打造而成，格外引人注目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/