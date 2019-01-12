身障學生適性博覽會 提供多元入學選擇

2019-01-12 20:50

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市108學年度，針對適性輔導安置提供1569位名額，自2月13日起至2月22日止，身心障礙學生可直接向原就讀國中報名，為讓身障學生更了解各校特色，教育局今天在桃園特殊教育學校舉辦身障學生適性輔導安置宣導博覽會，現場共有高中職、家長團體等46個單位設攤，也吸引500多人到場，透過博覽會也讓身障學生能有更多元化入學選擇。

市長鄭文燦致詞時表示，身障學生是慢飛天使，需要愛心灌溉，除了家長永不放棄的愛，也需要學校及老師給予更充分的安排，很感謝有許多充滿愛心的家長與社團參與，期盼透過入學博覽會，提供大家更充分的思考與選擇，讓身障學生能夠擁有更好、更健康成長的空間。

鄭文燦也提到，桃園市身障者約8萬人，身障學生共1萬1391位，其中，國小入學中心在東門國小，國中入學中心為興南國中，高中則在桃園特殊教育學校，可達到三級完整銜接，今年特教補助預算共1億544萬元為歷年最多，項目包括學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金、助理員等，每年也持續增加特教業務費，希望打造一個更好、更適性、更溫暖的特教學習環境。

鄭文燦說，107學年度，全市高中、國中、國小的身障學習班級數共505班，108學年度會再依學生人數及需求調整增設，按照地區、類別提供給予家長充分選擇，包括上下學接送安排更貼心等，希望各校特教學生都能夠獲得最好的照顧。

教育局長高安邦表示，國中身障學生升學管道，除參加免試入學、特色招生外，亦可參加適性輔導安置，並分為安置特殊教育學校、安置高中特教班及安置高中等3類，透過博覽會，讓學生及家長全面了解各高中職特色；另身心障礙學生參加適性輔導安置，可再參加免試入學、特色招生等其他升學管道，各項管道若皆錄取，也能擇一就讀。

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