台南空品連2天「紅害」 出動空拍機揪出境內汙染源

2019-01-12 18:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南近日受東北風逐漸減弱影響，4間空品測站皆達到紅害等級，市府也成立跨局處應變小組，並啟動空拍機稽查，截至今日共查到4件露天燃燒案，各處1千2百元罰鍰。針對這一波空汙，環保局也解釋，汙染源大多來自境內。

南部從本月11日起受東北風逐漸減弱影響，汙染物PM2.5擴散不易，形成霧霾持續停留蓄積，台南4間空氣品質測站皆達到紅害等級。市府10日晚間成立跨局處應變小組，且派出4台無人空拍機，針對國道、露天燃燒好發區等第加強查緝，總巡查面積達55公頃，11、12日在安南、新市、官田及善化區各查獲一件露天燃燒案件，分別是燃燒雜草、廢棄木材、稻草及胡麻梗，每1案皆依空污法第32條開罰1千2百元。

針對這一波空汙，環保局分析，最大成因來自於境內汙染源，來源分別是工廠、汽機車、營建工地揚塵、、農田翻耕、露天燃燒等，由於東北風減弱，導致粒狀汙染物蓄積在台南、高雄等地，不過從今日下午開始，新一波北風增強，蓄積的汙染物將隨風吹出台灣，因此從今日傍晚起，各測站皆已降至橘色等級，明日將會有較好的空氣品質。

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