台中推婚紗經濟 「大學姐」林筱淇揪「百大婚紗景點票選」

2019-01-12 19:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不讓高雄愛情產業鍊專美於前，台中市推出「幸福經濟」，相準上看百億的婚紗商機，宣布「台中百大婚紗景點票選活動」開跑，市長盧秀燕行銷台中婚紗經濟，請來藝人Janet代言，邀請民眾明天起上網推薦婚紗攝影景點或秘境，2月網路票選，提供國內來回機票、2天1夜婚紗包套特別獎等抽獎。

搶搭年底結婚潮，盧秀燕行銷婚紗經濟，她說，三民路從中區一直延申到北區，是台中市著名的婚紗街，是婚紗攝影基地，提供多樣優質的選擇，在台中結婚都會幸福、長久，像她就嫁到好老公、擁有一雙兒女，還當上了市長！

盧秀燕說，台中市能滿足新人婚攝場景的要求，要海邊，有高美濕地、大安海水浴場；要山，有新社花海及和平、谷關；要古色古香，有台中州廳、湖心亭和霧峰林家花園；要現代感，有國家歌劇院等地點，「景點太多」，不限市民，歡迎大家推薦、票選。

原本是柯文哲競辦發言人的「大學姐」林筱淇，到台中擔任觀旅局長，首場活動推出台中婚紗景點票選活動，請來藝人Janet，除了代言花博，也擔任票選代言人，活動找來市府俊男美女化穿著禮服，化身新人，拿出台中景點路思義教堂、國家歌劇院等看板走秀，還有可愛小花童唱跳，打出觀光行銷第一砲。

台中婚紗景點票選活動於1月14日至31日進行第一階段景點推薦，2月4日至28日第2階段網路票選，依推薦場所區分自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落等5種主題開放投票選出百大景點，民眾可上台中觀光旅遊網「愛戀臺中」專區推薦投票，以及進一步了解獎品內容。

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