蛋價創20年新高 她呼籲「先別急著搶蛋」

2019-01-12 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕由於雞蛋基期偏低，加上去年823水災影響，讓雞蛋批發價創20年來新高，有些民眾擔心衛生紙之亂再起，讓臉書粉絲專頁「農藝女孩看世界」發文提醒民眾「先別急著搶蛋」，並點出幾項不可不知的台灣雞蛋事。

農藝女孩表示，雞蛋之所以會漲價，其中一個原因是823水災，讓產蛋區的嘉義與台南有50至60萬隻蛋雞被淹死，其中大多都是蛋中雞，也就是還沒開始生蛋，即將進入產蛋週期的雞，「少了些許產蛋的生力軍，重新復養需要4.5至5個月的時間，預計在2019年1-2月才會恢復到原本的蛋雞數量。」

她也提到，近期雞蛋每台斤產地價從33.5元漲到36.5元，批發價從42元漲價到45元，大約每台斤漲了3元，每箱蛋20台斤有200顆，換算起來每顆蛋漲0.3元，而每年農曆過年之前，蛋的需求量會變大，因此現正逢市場需求增加期間，才是漲價主因。

她指出：「蛋雞業者已經進行產銷調節，延後淘汰老母雞，從現在到春節都可以穩定供應，價格不會再漲，往常農曆春節都是蛋需求量最高峰的時期，因此春節以後，價格可望回穩。」因此她向民眾呼籲，不要被一些內容極度聳動誇張，如「台灣人都快吃不起茶葉蛋，甚至有錢也買不到蛋，每個人還只能限購十顆」的新聞誤導。

農藝女孩臉書貼文：

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