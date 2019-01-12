想要紫南宮錢母？ 明天帶10張發票來換

2019-01-12 18:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年元旦竹山紫南宮發放豬年錢母，湧入6萬人，掀起7公里排隊人龍，廟方看準錢母的超人氣，也與華山基金會合作，明天（13日）舉辦捐發票送錢母活動，只要捐出10張有效發票，就能獲得1枚豬年錢母銀幣，歡迎踴躍響應。

上午10點前要排進隊伍

廟方說，今年除了元旦，農曆大年初一也會發放錢母，但為了讓更多民眾也有機會得到錢母，因此結合公益，推出捐發票送錢母活動，凡捐出去年11、12月，以及今年1月的有效發票共10張，13日上午10點前排進活動隊伍，就能獲得豬年錢母銀幣1枚。

今年首場捐發票送錢母

廟方也說，每次舉辦贈送錢母活動，都會引發排隊人龍，為了避免民眾辛苦排隊，於是結合捐發票、捐血等公益活動，鼓勵民眾多付出一點愛心，就能獲得紫南宮錢母，本月就已舉辦多場捐血活動，2月也會有，3月10日則會再舉辦捐發票送錢母活動，整年度也會視情況，配合公益贈送錢母，盼能協助社會上更多弱勢民眾。

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