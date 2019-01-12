氣象局發布特報 花東今晚防大雨！

2019-01-12 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午4點25分，對花蓮、台東發布大雨特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況

大雨警戒地區包括花蓮縣、台東縣，氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，花蓮、台東下午至晚間易有短時強降雨，並有機率發生局部大雨，請民眾注意。

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