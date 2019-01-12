南市勞工學苑秀出成果 展現自信與美麗

2019-01-12 22:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市勞工局今（12）日舉辦「樂學傳藝share幸福」勞工學苑成果發表會，學員展現豐富作品，動態表演宛如華麗時尚秀，呈現自信與美麗。

今天成果發表會，除了一連串歌舞表演及精緻工藝作品展示之外，更因應各產業年節缺工及民眾求職需求，結合就業暨寒假工讀徵才活動，有70家廠商提供2千2百個以上工作機會。

台南市長黃偉哲也到場表揚勞工學苑老師、表現優異的「種子教師」學員，以及慰問鼓勵求職民眾。黃偉哲表示，看到這麼多學習的成果，讓人印象深刻，新娘秘書成果展示在走台步時略顯緊張，但看得出專業，從彩妝、造型到衣服都配合得非常好，相信學員接下來一定有非常好的成就。

南市勞工局長王鑫基表示，勞工局於民國100年導入人才發展品質管理系統（TTQS），首次參賽即獲金牌，並連續8年參與TTQS評核皆為「金牌」，創下「全國唯一」公部門機關8連金的佳績，藉由勞工學苑課程，鼓勵勞工朋友邊學習、邊做公益。

徵才現場也提供免費美髮、彩妝服務，讓求職民眾神清氣爽給面試廠商一個好的印象；另有安全衛生展示攤位、視障按摩站、勞工局秀格樓格主展售手工作品以及電影欣賞活動，吸引民眾共襄盛舉。

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