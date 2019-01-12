未忘初恩！太魯閣族裁縫師 帶著剪刀回芥菜種會「娘家」

2019-01-12 18:48

〔記者王峻祺／花蓮報導〕基督教芥菜種會創辦人孫理蓮逝世36週年，花蓮習藝所今天舉辦感恩會，邀請昔日受助學員回「娘家」，其中，現年57歲的太魯閣族裁縫師張碧娥，特地帶著一把剪刀上台，感謝17歲那年能夠踏入山地女子習藝所學習裁縫，40年來未忘初恩，她說：「這把刀改變我一生！」

張碧娥說，當年在花蓮山地女子習藝所學習裁縫，印象中見過一次師母孫理蓮，師母散發的親切風範，讓她至今難忘！也謝謝習藝所對原住民的關懷，影響至深，讓她決定投入發展原住民服裝文化，展現裁縫美學。

張碧娥說，因為從小喪父，17歲時，母親鼓勵她學裁縫才能養家，當時習藝所要求嚴格，甚至一度以為自己選錯行，還好堅持下來，也用所賺的錢買下第一把剪刀，40年來不離不棄，要永遠傳承習藝所的愛及緬懷孫師母。

基督教芥菜種會執行長吳小萍說，創辦人孫理蓮一生幫助近百萬台灣失依孤兒與弱勢家庭，還在花蓮為原住民孩子開辦免費技職學校，期望透過感恩會邀學員見證，分享芥菜種會的助人使命，盼能服務更多需要的人。

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