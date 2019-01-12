雲林茂谷柑節行銷伴手禮 唐寶寶熱舞、汽球魔術炒熱買氣

2019-01-12 17:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林茂谷柑盛產採收，又值年關至，雲林縣政府今天在古坑綠隧驛站廣場舉辦茂谷柑節行銷雲林十大伴手禮，唐寶寶熱舞，汽球魔術炒熱全場氣氛，帶動買氣，歡迎大家多選購雲林良品好禮。

春節將至是送禮的好時機，為推廣雲林伴手禮及優質茂谷柑，今天起連續2天，雲林縣府推出十大伴手禮聯合行銷活動，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣議員賴淑娞、南仁湖企業董事長李清波等人聯手促銷。

張麗善指出，雲林茂谷柑質優味美，且有大吉大利的好采頭意味，又是全台灣最大的糧倉及蔬果中心，包括花生、蒜頭、地瓜、咖啡等農產品質優良，經過精緻的加工處理及包裝後，絕對是送禮的最好選擇。

今天許多參與縣府十大伴手禮票選的傑出廠商到場，搭配環球科技大學學生穿著喜氣服裝拿著在地農產禮盒走秀，歡迎大家支持雲林良品好滋味，唐寶寶林柏昇現場表演街舞，成為全場開心果，加上汽球魔術表演，吸引小朋友爭相索取，陪伴大家歡度假日。

張麗善等人品嚐現打茂谷柑果汁讚不絕口、發送茂谷柑給大小民眾祝福吉祥如意，逐一走訪雲林十大伴手禮肯定的設攤廠商為他們代言，向全國遊客推荐雲林優質農產品，受到遊客熱情歡迎。

全場琳瑯滿目的茂谷柑、醬油、台灣咖啡、米食、黑蒜頭、地瓜、花生等精美伴手禮盒展售，張麗善感謝來自全國遊客，也歡迎大家多多選購，送禮自用兩相宜。

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