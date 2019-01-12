義賣作品8萬元起標 國寶畫師顏振發怕賣不掉

2019-01-12 17:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國寶級手繪電影看板畫師顏振發為弘道老人福利基金會創繪一幅巨型獨居長者圖，協助弘道宣廣第10屆「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃，今（12）日宣傳活動，這幅作品將以起標8萬元價格公開拍賣。

已具國際知名度的他，仍害羞又擔心的直說：「畫得不好，賣得出去嗎？」期待畫作能找到有緣人收藏，為助老服務盡一點心力。

顏振發作品寬130公分，高160公分，是這次參與弘道義賣畫作中最大的1幅，主題為「最怕有天走不動，就要給人添麻煩了」。畫中主角是名獨居簡陋房舍裡的阿公，坐在半掩的門後直望著門外，門邊的一支拐杖，傳達獨居長輩行動不便，卻又不願意麻煩別人，多數人選擇「將就」過日子的真實處境。

顏振發說，去年弘道邀請他繪畫時，雖然一直很忙，但想說還擠得出時間，又是做公益，所以就答應了，大約花2天的時間完成，印象中應該是第1次為公益團體創作義賣，很少嘗試這樣的畫風與主題，很擔心「畫得不好」、「賣得出去嗎？」

顏振發說，認識一名已經96歲的老人家，連拐杖都不用拿，依然耳聰目明，讓他相當佩服。對於自己將來的老年生活，他坦率地說，沒有多大想像，只希望一直投入喜歡的畫畫工作，「畢竟是興趣，而且可以賺錢！」

弘道基金會表示，「獨老藝術畫展」義賣，邀請顏振發與多位跨世代藝術家參與，除了在餐廳、書店等多元方式展出之外，亦串連網路平台分別以2萬元至8萬元不等的起標價格於Yahoo奇摩拍賣，拍賣限期至1月14日，希望藝術收藏結合愛心，持續籌募助老服務經費。

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