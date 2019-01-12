《來去高雄》MV惡搞TWICE畫面 女團無違和全變「辣台妹」

2019-01-12 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日火紅的高雄行銷MV《來去高雄》引起不少話題，有網友惡搞，混剪韓國人氣女團「TWICE」的MV及影片，配上藝人白冰冰演唱的主題曲，節奏及畫面內容竟然無違和，令網友相當驚訝，引發瘋傳。

高雄市長韓國瑜上任後，邀請白冰冰擔任高雄市觀光代言人，引起民眾熱議。國民黨發言人洪孟楷一句「白冰冰可能是三十年前的周子瑜。」更讓網友們發起對比潮，將白冰冰封為「TW ice」。YouTuber「長男次男」於昨（11）日發佈影片「【長男惡搞】TWice 白冰冰 最新MV大首播『來去高雄』」，將TWICE的MV畫面及她們曾上過的綜藝節目片段，配上白冰冰所演唱《來去高雄》的音樂。部分內容還有對上嘴型、歌詞和動作，畫面也多採用TWICE在海邊、草原等外景MV，整體營造出高雄熱情、好客的氣氛。

網友看了紛紛留言，「好幾次嘴型有對到，這真的很厲害﻿」、「這個故事告訴我們配樂有多重要...﻿」、「這不是惡搞，你救了高雄」、「天啊，我覺得很搭呢，是版主會剪片的關係嗎？動作跟歌曲意外的搭」、「配這首歌...twice整個變台妹了...」

【長男惡搞】TWice 白冰冰 最新MV大首播『來去高雄』

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