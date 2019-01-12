嘉義縣慶祝消防節 消防猛男展現好身材、秀舞技

2019-01-12 16:21

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣消防局今天舉辦「消防節表揚典禮大會」，表揚表現績優的消防、義消、婦宣及志工，8名消防員更用消防器材等編舞表演，消防猛男也秀肌肉，展現消防人員的力與美。

嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委蔡易餘及消防局長呂清海、縣議員黃芳蘭、林淑完、詹琬蓁都到場參與慶祝活動，6名男性消防員及2名女消防員以1個月時間用歌手周湯豪的歌曲「Turn Up」編舞，呈現消防戰技動作，獲得許多民眾讚賞，現場還安排消防護照闖關及街頭藝人表演，小朋友搭乘雲梯車、體驗滅火器和緩降索。

翁章梁頒獎表揚榮獲全國消防、義消楷模的祥和救助分隊長陳威哲、梅山義消分隊長林永露，全國災害防救志工菁英獎水上救生協會理事長呂文正、嘉義縣救難協會總隊長劉建明，義消顧問團吳森源等6名服務年資超過40年的資深顧問團長、資深顧問和蔡宗曇等13名消防楷模獎、馮博淵等91名義消楷模縣長獎、局長獎、總隊長獎。

消防局還舉行「師徒制」授業儀式，受業學員向指導老師行禮，以高跪姿接受教誨，指導老師為初任人員戴上「消防帽」，上扣環，代表傳道、授業、解惑的師道精神。

翁章梁說，消防和義消兄弟總是在人民最危難、最痛苦及期待救援的時候出現，當需要救助的民眾獲救時，臉上盡是感激和微笑，打火兄弟和義消朋友是人民心中的活菩薩，代表縣民向他們致敬。

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