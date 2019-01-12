國家清潔週起跑 新北表揚公廁管理績優單位

2019-01-12 16:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局今天舉辦「108年國家清潔週」起跑活動暨「公廁金質獎及友善公廁頒獎典禮」，由市長侯友宜頒獎表揚公廁管理表現優異的單位，侯友宜及環保局長劉和然、里長、志工代表們與清潔隊共同高呼「大家做伙來摒掃，歡喜鬥陣過好年」口號，邀請所有市民朋友一同加入農曆年前大掃除行列。

劉和然說，農曆新年即將到來，民眾都有大掃除的習慣，垃圾清運量較平日多，相對清潔隊員和垃圾焚化廠的負荷量也較平常吃重，因此，新北市提早宣布「國家清潔週」即日起跑，鼓勵民眾現在就可以一起捲起衣袖，開始除舊布新，幫助清潔隊員分散過年前的垃圾清除處理量，避免工作負荷過於集中，讓大家一起開心過個好年。

環保局今天除宣示「國家清潔週」起跑外，侯友宜也到場表揚55個金質獎得獎單位、11家熱心參與公廁認養企業、及36個公廁特優場所認證單位，肯定管理單位的努力，也希望藉此激勵各管理單位重視公廁管理，與市府共同努力打造優質公廁，提供民眾安心、放心、清新的如廁環境，讓出門在外的旅客有賓至如歸的感覺。

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