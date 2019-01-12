暖冬梅花遲綻放 六龜賞梅季開園了！

2019-01-12 16:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受暖冬影響，寶來地區的梅花延至近日才綻放枝頭，加上市長韓國瑜拍行銷短片協助行銷，大批遊客上山泡湯、賞花，高市民政局長曹桓榮、農業局長吳芳銘及六龜區公所今舉辦活動，宣告今年的賞梅季正式開園。

曹桓榮表示，六龜是大高雄後花園中的後花園，也是全台最南端的賞梅勝地，自然景觀與溫泉資源豐厚，獨特的山城魅力，一直以來都是觀光旅遊的首選，未來市府會推動更精緻、細膩的遊程規劃與行銷，讓更多遊客認識六龜山城之美；農業局局長吳芳銘說，來六龜泡湯賞梅老少咸宜，尤其吃著梅製品，酸酸甜甜的很像戀愛的滋味，很適合打造這裡的「愛情產業」。

六龜區長楊孝治指出，寶來山上的250甲梅樹已陸續綻放，今年暖冬，梅花開得慢，櫻花卻開得早，形成梅櫻同開爭豔，寶來竹林休區最山頂的百年梅樹區及梅礦民宿週邊詩情畫意，都開得很美，預計一直到農曆年節都很適合上山賞花，搭配溫泉泡湯、寺廟禮佛，嚐美食最愜意不過。

這次活動還有交通接駁車提供民眾上山賞梅，民眾可開車至六龜高中後轉搭活動接駁車賞梅，另外，於14日至19日期間，非假日上山賞梅泡湯不怕塞車，活動詳情可上臉書「六龜賞梅泡湯」活動粉絲專頁，或洽詢07-5564720六龜賞梅活動小組。

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