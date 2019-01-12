超商外住半年！她咆哮、罵髒話 警一來秒變正常：無法可管

2019-01-12 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕有網友上網爆料，有女子明明有家卻在7-11外面流浪，就在那邊住了半年以上，平常會不時大聲咆哮、對路人講髒話，不但影響到附近居民的睡眠品質，也容易嚇到小孩，不過只要警察一到，這名女子就立刻回復正常，因此警方也沒轍，讓附近住戶好困擾。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，這名女子平時都住在7-11外面，時間已經超過半年，她常常會大聲咆哮，或對路人罵髒話、詛咒人，連清晨5、6點也聽得到她的咆哮聲，不但影響到附近居民的睡眠品質，也容易嚇到小孩，里長曾試著聯絡她的家人，請家人帶回，「但她的家人怕刺激她，讓她精神狀況更不正常，所以放任她在外」，連報警也沒用，只要警察一到她就立刻變正常，因為沒有傷害行為，警察無法將她強制處理，讓附近居民飽受困擾。

網友看了紛紛留言，「這就是所謂的裝瘋賣傻？」「沒有證據的話警察也無法可管」、「難道她的家人要等她出事了才想管嗎？」「這種人在街上也太可怕了吧！」；網友也建議，「可以請精神科醫師到現場初步診斷，看需不需要強制送醫」、「髒話問候、詛咒人，錄起來唄！看能不能當證據」。

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